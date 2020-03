Zodpovednosť nie je len o ochrane kapitálu, zodpovednosť je aj o ochrane života a zdravia

Ide o čas - drahocenný čas, preto naváhajme a robme rozumné rozhodnutia, ktoré nám v aktuálnej situácii pomôžu.

Moderné odbory AIOS, ktoré združujú zamestnancov v najvýznamnejších podnikoch v Slovenskej republike, adresovali v predchádzajúcich dňoch výzvu zamestnávateľom na zastavenie ich prevádzok v snahe ochrániť život a zdravie zamestnancov. Adresovanie tejto výzvy vychádzalo z aktuálneho stavu preventívnych opatrení, ktoré zamestnávatelia realizovali pomaly, nedostatočne a často formálne. Niektorí zamestnávatelia ako napr. v spoločnosti Amazon doteraz nepochopili vážnosť situácie, pretože kapitál, na ktorého obhajobu sa postavil Klub 500 vo svojej tlačovej správe z 18. 3. 2020 http://www.klub500.sk/odborarsky-navrh-je-krajne-nezodpovedny-zastavenie-vyroby-by-sposobilo-celkovy-kolaps-a-ohrozilo-by-zabezpecenie-zivotnych-potrieb-obyvatelov/, je zjavne dôležitejší ako ochrana najcennejšej hodnoty, života.

Zodpovednosť, z ktorej nás idú školiť zamestnávatelia, cítime a nesieme už od okamihu adresovania tejto výzvy. Nielen za ochranu zdravia našich zamestnancov, ale aj za ochranu ich pracovných miest a príjmu, keďže každý z nás má hypotéku, exekúcie, deti a potrebu starať sa o svojich najbližších.

O zodpovednosti moderných odborov je to aj vtedy, keď sa snažíme so zamestnávateľmi dohadovať náhrady mzdy počas prerušenia výroby vo výškach, ktorá umožní zamestnávateľovi prežiť ťažké obdobie, zamestnancom garantuje príjem a po skončení krízy Covid-19 nás neuvrhne ešte do ťažšej ekonomickej krízy, ktorú podniky nemusia prežiť. Nesľubujeme zamestnancom ružové zajtrajšky, pretože tie nás aktuálne nečakajú.

Nepotrebujeme lekcie zo zodpovednosti, potrebujeme konštruktívnu spoluprácu so zamestnávateľmi a štátnymi orgánmi, kde spolu budeme zamestnancom a verejnosti vysvetľovať, prečo potrebujeme teraz odstaviť prevádzky s veľkým počtom zamestnancov a prečo potrebujeme všetci zodpovedne pristúpiť k hľadaniu riešení, ktoré budú použité pri poklese hospodárstva Slovenskej republiky a kríze odbytu výrobkov. Nestrácajme čas a robme rozumné opatrenia, aby k nábehu ekonomiky mohlo prísť čo najskôr.

„Moderné odbory AIOS sú pripravené hľadať také riešenia, ktoré budú garantovať zamestnancom ich pracovné miesta do budúcna, ale v tejto chvíli ochránia ich život a zdravie. Zamestnanci boli tí, ktorí pomohli podnikom postaviť sa na nohy od poslednej hospodárskej krízy v roku 2008. Je čas vrátiť im ich pomoc a podporu za uplynulé obdobie“, uviedol Peter Mrázik, viceprezident odborového zväzu Moderné odbory AIOS a predseda Základnej odborovej organizácie Jaguar Land Rover, Syncreon Slovensko.