Ako bolo na stretnutí s Krajniakom ?

Moderné odbory rokujú s každým, kto má ochotu zlepšovať podmienky, vyjadrili sme aj ambíciu stať sa súčasťou tripartity.

Sme veľmi rádi, že sme sa stretli s p. Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, Milanom Krajniakom, ktorý nám dal priestor viesť konštruktívny sociálny dialóg o problémoch v pracovnoprávnej oblasti, pretože sa nám pre spolitizovanie odborov dlhodobo nedarilo presadiť mnohé dobré nápady.

Odbory nemôžu byť v žiadnom prípade spolitizované a viazané na akúkoľvek politickú stranu, odbory musia byť bezpodmienečne apolitické a starať sa o zamestnancov.

My moderný sa snažíme zamestnancov chrániť a reprezentovať konštruktívnym a rešpektovania hodným spôsobom, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky a kvalitné kolektívne zmluvy vychádzajúce práve z našich skúseností.

Úlohou Moderných odborov je však chrániť všetkých zamestnancov v rámci Slovenska. Vždy sa snažíme nájsť spoločnú reč v riešení potrieb a práv zamestnancov, tak aby sme ich posunuli na vyššiu úroveň.

Našim cieľom však nie je brániť rozvoju firiem.

Našim cieľom sú dôstojné pracovné podmienky, v ktorých sú zamestnanci spokojní a šťastní a aj zamestnávatelia môžu prosprerovať, WIN – WIN.

Máme zato, že základom spoločnosti je rodina, dôsledná výchova a vzdelávanie detí, aby ďalšia generácia bola inteligentná, šikovná a hlavne konkurencie schopná.

Na pána ministra sme smerovali podnet ohľadom samoživiteliek a samoživiteľov. Keďže sa popri práci starajú o dieťa a jeho výchovu, veľmi by im pomohlo flexibilnejšie plánovanie pracovného fondu, aby si hodiny v práci mohli nastaviť tak, ako im to najviac vyhovuje.

Rovnako rodičov sa týka zdieľané pracovné miesto. O to by sa napríklad na polovicu delili dve mamičky, ktoré už chcú pracovať, ale ešte nie na plný úväzok. Zákony to už dnes umožňujú, ale tento mechanizmus takmer vôbec nie je využívaný a vyžaduje si to zmenu.

Ďalšou veľkou témou sú regionálne rozdiely, nie je možné, aby v jednej spoločnosti na území toho istého štátu pracovali zamestnanci za rozličných podmienok.

Zhodu sme našli aj pri podpore výstavby nájomných bytov, kde by sa pri hľadaní práce napríklad načas mohla celá rodina za prijateľných podmienok presťahovať do regiónu, kde by si rodičia našli dobre platenú prácu, a keď sa v domovskom regióne zlepšia podmienky, budú sa môcť bez problémov vrátiť.

Pri čoraz rozšírenejšej práci z domu, tzv. homeoffice, sme navrhli „právo na odpojenie“, aby sa nestávalo, že pri práci z domu musí zamestnanec pracovať viac hodín, cez víkendy a podobne. Proste bude určený čas, kedy sa môže odpojiť a byť doma nielen telom, ale aj mysľou.

Zhodu vieme nájsť aj na individuálnom dôchodkovom strope. Každý zamestnanec po odpracovaní 40. rokov bude môcť ísť do dôchodku. Tu sme prišli so skúsenosťou, ktorú sme odsledovali u našich zahraničných partnerov z Nemecka, či Veľkej Británie.

Preto sme prišli s návrhom zriadenia konta celoživotného pracovného fondu. V ňom by sa nadčasové hodiny evidovali a o mieru ich výšky by sa skracoval čas odchodu do dôchodku. Inými slovami - čím viac nadčasov, tým skorší odchod do dôchodku.

Všetky tieto podnety sú zo spomínaného stretnutia, kde sme o nich diskutovali a naďalej hľadáme, čo najlepšie riešenia aj na ďalšie mnohé pracovnoprávne témy.

O ďalších výsledkoch Vás budeme samozrejme informovať.