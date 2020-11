Pýtam si mandát

Vidím tu obrovský potenciál a priestor kam sa môžeme posunúť a zlepšiť tak našu životnú úroveň, s ktorou rastú aj naše šance na hľadanie osobného šťastia a úspešné napĺnanie životov.

Chcel by som Vám vedieť sľúbiť, že to bude ľahké, že to bude hneď no nebola by to pravda. Bude to tvrdý boj, zrážka dvoch svetov.

Mafia sa bráni a bude brániť, bude rozdeľovať, vytvárať prostredie strachu a desinformácií len, aby mohla ďalej určovať náš osud a možnosti.

V závode pomáham zamestnancom od doby staveniska, nikdy som nečakal a neváhal spolu s mojím tímom pomáhať tam, odkiaľ všetci utekali. Vždy sme stavali na individuálnom prístupe a pochopení starostí zamestnancov.

Mám za sebou viaceré veľké kolektívne vyjednávania. Programové vyhlásenie MO, kde deklarujeme a plne reflektujeme všetky ďalšie dôležité požiadavky zamestnancov a pripravujeme aj Chartu pracovných vzťahov. Toto všetko je pre mňa úplnou samozrejmosťou, základnou, hlavnou úlohou odborov.

No skutočť je taká, že podniková úroveň je polovica celého úspechu zamestnancov.

Vysvetlím.

Nemôžeme sa hrať na hermeticky uzavretú ružovú bublinku, pretože fungujeme v prostredí plnom väzieb. JLR a Syncreon sa radí medzi kľúčové a veľké strategické investície na Slovensku, preto zodpovednosť, ktorá je na našich pleciach je podstatne väčšia so širokým zásahom do životov ľudí.

My, tu a teraz máme zodpovednosť a musíme byť lídrami, čo udávajú smer, otvárajú dôležité otázky a strážia šance pre úspešnú budúcnosť.

Prostredie, ktoré tu bolo vytvorené je choré a parazituje na nás. Neprináša nám kvalitnú životnú úroveň, šance na hľadanie šťastia a už vôbec nezaručuje úspešnú budúcnosť. Zásadným spôsobom sú tak ovplyvnené možnosti podmienok do vnútra závodov, veď väčšina zo zahraničných závodov je tu práve preto...

Odmietam konkurencia schopnosť zamestnávateľov na úkor zamestnancov. Doba lacnej pracovnej sily a primárneho zamerania sa na motnážne dielne musí nevyhnutne skončiť.

Ak by na Slovensko dnes prišli aj ďalšie 4 zahraničné automobilky naša životná úroveň sa zásadne nezlepši, stále budeme len výrobná dielňa, na našej práci sa bude parazitovať a zisky budú odtekať do zahraničia, kde si za obetu nášho zdravia, rodín a zničeného životného prostredia vedú výskumy, vytvárajú pracovné miesta s pridanou hodnotou a zaisťujú si tak na náš úkor úspešnú budúcnosť svojich detí.

My pracujme na pretaktovaných linkách, ktoré nás zabíjajú, ničia v nás kreativitu, neotvárajú nám obzory, vyciciavajú nás tak, že ťažko z nás vzíde úspešne vychovaná a pripravená budúca generácia!

Nevyhnutne potrebujeme školstvo, vedu, vývoj, výskum, špecializáciu a maximálnu odbornosť vo vytýčených cieľoch, ale aj fungujúci právny štát či aktívnu občiansku spoločnosť, ktorá rešpektuje princípy demokracie, morálky, humanizmu, solidarity, sociálnej spravodlivosti...

Vlak so znalostnou ekonomikou nám nezastaviteľne uteká.

Čím ďalej tým viac, zaostávame v digitalizácií, umelej inteligencií, rozšírenej realite, bioinžinierstve, zelenej ekonomike, rozvinutých službách a infraštruktúre. Písať tu v prípade Slovenska o vesmírnom programe sa javí ako scifi -ale aj tá je súčasťou rozbehnutého závodu o budúcnosť...

Doba sa neustále zrýchľuje a nám stále chýba tak základná vec ako systém celoživotného vzdelávania. Chýba nám ucelená, nadstranícka vízia a stratégia smerovania k úspešnej a udržateľnej budúcnosti.

Dámy a páni, mame veľký problém, ktorý je za rohom a daň budú platiť obyčajní ľudia, špecialne naši tvrdo pracujúci kolegovia na linkách v automotive priemysle.

Slovensko patrí k najohrozenejším krajinám.

Viac ako 50 % pracovných pozícií, ktoré poznáme dnes, v blízkej budúcnosti nebude existovať.

9 z 10 pracovných pozícií bude vyžadovať odborné digitálne zručnosti.

Pýtam si mandát, pretože chcem ísť ďalej a chcem klásť otázky, otvárať témy a zabojovať o zmenu, ktorá sa nás bytostne týka. Budem nás spájať, pretože túžim potom, aby nám budúcnosť mala čo ponúknuť.

Chcel by som každému z Vás podať ruku a prehodiť pár slov každý jeden deň, no ak chceme efektívne reprezentovať a zastupovať zamestnancov nebude sa to dať. Naším bojiskom sa okrem závodov a ich zasadačiek stavajú aj tlačovky, konferencie a verejný priestor.

Pýtam si Vašu dôvera a mandát.

Vaša podpora je pre mňa dôležitá, chcem, aby bol môj mandát najsilnejší, najreprezentatívnejší a jasne určený.

Veci, o ktorých píšem nebudú ľahké, nebudú hneď, ale budú stáť zato!

Posuňme spoločne naše odbory ďalej a vráťme tomuto potrebnému inštitútu jeho rešpekt a postavenie v spoločnosti.

Spolu dobudujeme novú tvár odborov.

Ďakujem za Váš hlas!

Peter Mrázik.